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Kosova'da Türkçe eğitim gören öğrenciler Meclisi ziyaret etti

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Kosova'nın çeşitli şehirlerinde Türkçe eğitim gören ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla Kosova Meclisini ziyaret etti. Öğrenciler, Meclis Başkan Yardımcısı ve milletvekilleri tarafından karşılandı.

Kosova'nın çeşitli şehirlerinde Türkçe eğitim gören ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla Kosova Meclisini ziyaret etti.

Öğrenciler burada, Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı Saranda Bogujevci ile Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan tarafından karşılandı.

Ziyarette öğrencilere KDTP Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı da eşlik etti.

Meclis genel kurul kürsüsünden çocuklara hitap eden Bogujevci, Türk öğrenci ve temsilcilerini bayramlarından dolayı tebrik ederek, Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli rol oynadıklarını belirtti.

Kosova Türklerini, etnik gruplar arası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kararlılıklarından dolayı kutlayan Bogujevci, ülkesinin, toplulukların haklarının garanti altına alınması ve uygulanması konusunda bölgede bir örnek teşkil etmesinden onur duyduğunu söyledi.

KDTP Genel Başkanı ile milletvekilleri de birer konuşma yaparak Kosova'daki devlet kurumlarının topluluk haklarına ilişkin çalışmalarına övgülerde bulundu.

Kosova'nın 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden itibaren her yıl 23 Nisan'da kutlanan "Kosova Türkleri Milli Bayramı" dolayısıyla ülke genelinde farklı kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenleniyor.

Kosova'da 2011'de yapılan son nüfus sayımının sonuçlarına göre, ülkede toplam 18 bin 738 Türk yaşarken, yaklaşık 50 bin kişi ana dilinin yanında Türkçe de konuşabiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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