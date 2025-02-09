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Kosova'da Genel Seçim Heyecanı: 941 Sandıkta Oy Kullanma İşlemi Başladı

Kosova'da Genel Seçim Heyecanı: 941 Sandıkta Oy Kullanma İşlemi Başladı
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Kosova'da genel seçimler için halk sandık başına gidiyor. 1 milyon 970 bin 944 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor ve 28 siyasi oluşumdan 1280 aday, Kosova'nın meclisinde milletvekili olabilmek için yarışıyor.

Balkan ülkesi Kosova'da halk, genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Kosovalı seçmenler, ülke genelindeki 941 merkezde yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

1 milyon 970 bin 944 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde 28 siyasi oluşumdan 1280 aday, Kosova'nın 120 sandalyeli meclisinde milletvekili olabilmek için yarışıyor.

Oy kullanma işlemi, yerel saatle 19.00'da sona erecek. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor.

Bu arada, Kosova'nın dış temsilciliklerinde oy verme işlemi dün gerçekleştirildi.

Anketler, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin liderliğini yaptığı Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) seçimden birinci çıkacağına işaret ediyor ancak 2021'de düzenlenen seçimde yüzde 50,2 oy alan Kurti'nin yeniden hükümet kurabilmesi için gereken 61 milletvekili oyunu tek başına veya koalisyonla elde edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Kosova Demokratik Birliği (LDK) Başbakan adayı Lumir Abdixhiku, Kosova Demokratik Partisi (PDK) Başbakan adayı Bedri Hamza ve Kosova'nın Geleceği İçin İttifakın (AAK) Başbakan adayı Ramush Haradinaj, Kurti'nin başlıca rakipleri arasında öne çıkıyor.

Kosova Türklerine garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak içinse Kosova Türklerinin en köklü partisi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ile Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP), 25'er adayla ve Kosova Adalet Türk Partisi (KATP) tek adayla yarışıyor.

AB Seçim Gözlem Misyonunun 100'den fazla görevlisinin de aralarında bulunduğu 18 binden fazla gözlemci seçimleri izliyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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