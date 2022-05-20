Kosova'da 'Gençlerin Gözünden Daha Adil Bir Dünya Mümkün' çalıştayı yapıldı

Kosova'nın başkenti Priştine'de "Gençlerin Gözünden Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konulu çalıştay düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Gençlik ve Gelişim Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, Cumhurbaşkanı başdanışmanları Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz ve Bekir Keleş, YEE Başkanı Şeref Ateş, Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Uluslararası Gençlik ve Gelişim Derneği Başkanı Nuh Can Çakır ile yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Sakar, İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan uluslararası kurumların bugünün değişken ve karmaşık sorunlarına çözüm üretmede yetersiz kaldığını belirtti.

Uluslararası kuruluşların eşitlikçi, adil ve tarafsız bir anlayışla revize edilmesine duyulan ihtiyacın artmakta olduğuna dikkati çeken Sakar, şöyle devam etti:

"Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etme idealinin hayata geçirilebilmesi için Birleşmiş Milletlerde (BM) adil bir temsile ihtiyaç bulunduğunun, bunun için kapsamlı bir reformun gerektiğinin ve bunun da ancak küresel ölçekli bir mutabakatla mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Daha adil bir dünyayı mümkün kılacak değişimin itici gücü şüphesiz siz gençler olacaksınız."

Doç. Dr. Küçükyılmaz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta yaptığı "One Minute" çıkışının, bugün dünyanın geldiği noktada ne kadar haklı bir çıkış olduğunun görüldüğünü söyledi.

Gençlikteki dünyayı değiştirme idealinin yaş ilerledikçe azalabileceğini anlatan Küçükyılmaz, "Lütfen siz bu enerjinizi kaybetmeyin. İnsanlığı değiştirebilirsiniz. Nasıl ki geçmişten bugüne insanlığı olumlu ya da olumsuz anlamda yine insanlar değiştirebildiyse, yine bizde o insanlık aleminin bir parçası olarak üzerimize düşeni doğru bir şekilde yaptığımız takdirde olumlu sonuçlara imza atabiliriz. Sizler bu umudunuzu kaybederseniz sizlerin çocukları da bu umutla doğmazlar, bu umutla hayata bakamazlar." diye konuştu.

Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından güçlü liderliğin öneminin daha da arttığına işaret eden Küçükyılmaz, şunları kaydetti:

"Baktığımız zaman kendi ülkesinin gücüyle uyumlu olmayan liderlik performansı sergileyen kişiler bu krizde maalesef yaya kaldılar ve krizin bir parçası haline geldiler. Bugün Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken barış masası kurabilecek tek aktör olarak Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti, belki dünyanın en güçlü devleti değil ama son yüzyıldır Balkan Savaşları'ndan itibaren hep insanlığın vicdanı olmuş, insanlığın huzur adası olmuş bir toprak parçasıdır."

YEE Başkanı Ateş de konuşmasında düşüncenin ve düşünce özgürlüğünün her zaman yeni fırsatlar oluşturabileceğini vurguladı.

Ateş, "Bugünkü tartışmalarda gerek Türkiye'den katılan gençlerin gerekse sizlerin, dünya barışı için ve insanların birlikte daha mutlu yaşayabilmesi için olumlu görüşler gerçekleştireceğinizden eminim. Bize göre barış savaşın alternatifi ya da savaşın olmadığı bir durum değildir. Barış aktif bir eylemdir. Bizim kültürümüz de selam kültürüdür, barış kültürüdür. İnsanların farklılıklarıyla bir arada yaşadıkları bir ortam oluşturmaktır. Kültürel farklılık, kültürel zenginlik birbirinin alternatifi ya da zıttı değildir, kültürler birbirlerinin tamamlayıcısıdır." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Uluslararası Gençlik ve Gelişim Derneği temsilcilerinin "Gençlerin Gözünden Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı sunumuyla, yıllar boyunca göçmen ve mültecilerin karşılaştığı sorunlar ele alındı.

Yaklaşık 2 saat süren çalıştay, katılımcılara hediye takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.