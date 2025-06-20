Kosova'da Fen Bilimleri Laboratuvarı Açıldı

Kosova'da Fen Bilimleri Laboratuvarı Açıldı
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Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Prizren'deki Hysen Rexhepi İlkokuluna fen bilimleri laboratuvarı kurarak eğitim alanında önemli bir destek sağladı. Açılış törenine, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu ve Kosova yetkilileri katıldı.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Prizren şehrindeki Hysen Rexhepi İlkokuluna fen bilimleri laboratuvarı kuruldu.

Okulda düzenlenen açılış törenine, Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat ve Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fidan Brina Jılta'nın yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kuruluşların temsilcileriyle öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Albay Çelikkanat, burada yaptığı konuşmada, Türk askerinin Kosova'da 26 yıllık görev süresi boyunca eğitim, kültür, sağlık, altyapı gibi birçok alanda halkın hayatına dokunabilecek çok sayıda çalışma yaptığını söyledi.

Kosova'nın eğitimine destek vermek için 40'ın üzerinde dershane ve laboratuvar kurduklarını aktaran Çelikkanat, "Türk Temsil Heyet Başkanlığı olarak Kosova'nın geleceğini inşa edecek eğitimine bir tuğla da bizler koyabildiğimiz için büyük bir kıvanç ve mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Okul temsilcileri de yaptıkları konuşmalarda, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projenin açılış kurdelesi kesildi ve davetliler ile öğrenciler dershaneyi gezdi.

Sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Hysen Rexhepi İlkokuluna kurulan fen bilimleri laboratuvarı gerekli ekipmanlarla donatıldı.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapıyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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