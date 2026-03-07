Haberler

Aydın'da bir eve silahlı saldırı düzenleyen kar maskeli şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Aydın'ın Köşk ilçesinde kar maskesi takarak bir eve silahlı saldırı düzenleyen 19 yaşındaki Kansu S. tutuklandı. Olayda yaralanan olmamasına rağmen, güvenlik kameraları sayesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde yüzünü kar maskesiyle gizleyerek bir eve silahlı saldırı düzenleyen Kansu S. (19) tutuklandı.

Olay, 5 Mart'ta saat 02.00 sıralarında Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Can Polat C.'ye ait olduğu öğrenilen daireye motosikletle gelen kar maskeli bir şüpheli, tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu daireye 6 kurşun isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki 20 ayrı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 60 saatlik görüntüyü inceledi. Yapılan incelemelerde saldırıyı motosikletle olay yerine gelen Kansu S.'nin gerçekleştirdiği, Gökdeniz T. (23) ile kardeşi Kadir T'nin (17) ise saldırıyı planlayarak şüpheliye yardım ettiği tespit edildi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde olduklarının belirlen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kansu S. tutuklanırken, Gökdeniz T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadir T.'nin işlemlerinin ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
