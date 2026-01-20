Haberler

Kırklareli KOSGEB Müdürü Özkaya, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
KOSGEB Kırklareli Müdürü Mahmut Özkaya, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında, 2025 yılında dikkate alınan fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerdeki eserleri seçti.

KOSGEB Kırklareli Müdürü Mahmut Özkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özkaya, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını seçen Özkaya, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" karesini seçti.

Özkaya, "Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de" ve "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karesini seçen Özkaya, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
