Köseler Mahallesi Yangın Nedeniyle Tahliye Edildi

Köseler Mahallesi Yangın Nedeniyle Tahliye Edildi
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Köseler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

KÖSELER DE TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanda dün çıkan yangına müdahale havadan ve karadan sürerken, Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından alevlerin yaklaştığı Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi.

Buse BAĞCI/ÖDEMİŞ (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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