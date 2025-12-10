Haberler

Midyat'ta "Koruyucu Aile Hizmet Modeli" tanıtıldı

Midyat'ta 'Koruyucu Aile Hizmet Modeli' tanıtıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde 'Koruyucu Aile Hizmet Modeli Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda, koruyucu aileliğin önemi ve 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Kaymakam Mehmet Kaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaaslan, koruyucu ailenin toplum için kritik bir hizmet olduğunu vurguladılar.

Mardin'in Midyat ilçesinde "Koruyucu Aile Hizmet Modeli Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi kapsamında Midyat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakamı Mehmet Kaya, ailenin tüm inanç sistemlerinde kutsal bir müessese olduğunu ve anneliğin evrensel olarak kutsal olduğunu söyledi.

Koruyucu ailelere teşekkür eden Kaya, "Koruyucu aile hizmeti sosyal devlet anlayışı için kritik önem taşıyor. Midyat'ta halihazırda 7 koruyucu aile bulunuyor. Tüm vatandaşları bu hayati hizmeti araştırmaya ve desteklemeye davet ediyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaaslan da "Koruyucu Aile Hizmeti"nin vicdan, merhamet ve toplumsal dayanışmanın en somut karşılığı olduğunu söyledi.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi çerçevesinde temel hedeflerinin koruyucu aileliği yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak olduğunu kaydeden Karaaslan, "Bir çocuğun hayatına dokunmak, tüm toplumun geleceğini güzelleştirecektir." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Mardin'de 35 koruyucu ailenin yanında 56 çocuğun, Midyat'ta ise 7 koruyucu ailenin yanında 12 çocuğun bakımlarının sağlandığını, temel amaçlarının bu sayıları artırmak ve kurum bakımındaki her çocuğu sıcak bir aile ortamıyla buluşturmak olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından koruyucu aileler deneyimlerini anlattığı programda, uzmanlar da korunma ihtiyacı olan çocukların tanımı, hizmet modelleri ve koruyucu ailelere sunulan desteklerle ilgili sunum yaptı.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, koruyucu aileler ve gönüllüler katıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol
