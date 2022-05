Koruma önlemleri ve bilinçlenmeyle yaban hayatı çeşitliliği artıyor - Haberler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, ülkede bilincin artması ve koruma önlemleriyle yaban hayatının canlandığını belirterek, fotokapanlarla hem vaşağın hem de karakulağın aynı mekanda, aynı yerde yaşadığını tespit ettiklerini belirtti.

Van'da düzenlenen "2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi"ne katılan Üzmez, AA muhabirine, yaban hayvanlarının ülkenin ve dünyanın gündeminde yeterince yer almadığını söyledi.

Dünyada iklim değişikliğiyle bitkilerin ve hayvanların neslinin yok olmaya başladığı bir dönemin yaşandığını belirten Üzmez, bu değerlerin öneminin hatırlanması ve yaban hayvanlarının yok olmaması için bilimsel çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

Yaban hayvanlarının doğada daha çok tutunması, yayılması, genişlemesi ve insan ekosistemiyle birlikte yaşamlarını devam ettirmesinin önemine değinen Üzmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada yok olan her bir bitki, her bir hayvanın mutlaka işe yaradığı konumda yok olup gittiği aşikar. Biz istiyoruz ki her gün bir bitkinin, bir hayvanın dünyadan yok olup gittiği bu çağlarda biyoçeşitliliğimiz korunsun, hayvanlar ve bitkiler yok olmasın. Yaratılan her bir varlığın bugün bilim bulmuştur ya da bulmamıştır ama mutlaka insanlığa bir faydası vardır. Bu nedenle yok olduktan sonra keşke demenin manası yok. Keşke demeden önce bilimsel çalışmalarla yaban hayatına destek veriyor, onları çoğaltmaya, üretmeye, tedavi ve rehabilite etmeye, yemleme ve sulama yapmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Onlara GPS takarak nerede zarar gördüklerini, nerede yaşayıp nerede yaşamadıklarını, doğal yaşam ortamlarını bularak destek olmaya çalışıyoruz. Devletin önemli bir görevidir diye düşünüyorum."

"Kaçak avcılığa müsaade etmiyoruz"

Son zamanlarda ülke genelinde yaban hayatında bir canlanmanın olduğunu, her yerde yaban hayvanlarının görülebildiğini ifade eden Üzmez, bunun, insanlarda konuyla ilgili bilincin artması ve koruma tedbirleri sayesinde olduğunu sözlerine ekledi.

Yaban hayatının koruyucusu ve takipçisi olduklarını kaydeden Üzmez, şunları anlattı:

"Devlet olarak kaçak avcılığa müsaade etmiyoruz. Fotokapanlarla orada gözlerimiz var. İHA'larla fotokapanlarla personelimizle uzaktan da olsa takiplerini yapıp koruyoruz. Bu kıymetli varlıkların dünyada mutlaka bir varlık nedeninin olduğunu ve görevini yerine getirdiklerini düşünerek korunmaları gerektiğini vurguluyoruz. Bilimsel toplantılarla da bilincin daha çok artmasını ve bu bilinçle de yaban hayatının daha çok desteklenmesini bekliyoruz."

"Bir zamanlar Anadolu'dan göçüp gitmiş yabani hayvanların tekrar Anadolu'ya yerleşmesini ve çoğalmasını canı gönülden istiyoruz." diyen Üzmez, bunun için kurum olarak gereken hassasiyeti gösterdiklerini belirtti.

"Yaban keçilerimizi, geyiklerimizi görmek için gelen turistler var"

Yaban hayatı ve yaban hayvanlarını korumanın en büyük öncelikleri olduğunun altını çizen Üzmez, şunları kaydetti:

"Nesli tehlike altında olan türleri tespit ediyoruz. 81 ilde ne kadar bitki, hayvan, sürüngen, kuş, memeli hayvan varsa biliyoruz. Nesli tehlike altında olanları mercek altına alıyoruz. Dünyada endemik olan Konya yaban koyunu var. Bunları hem avcılardan hem hastalıklardan koruyarak besleyip çoğaltıyoruz. Çoğalttıklarımızı da aynı yaşam ortamına uyan yerleri tespit ederek oraya naklediyoruz. Alageyik üretme istasyonumuzda, alageyikleri üretip başka yerlere gönderiyoruz. Şanlıurfa'da ceylan üretiyoruz, Şırnak Cudi'ye salıyoruz ve buralardaki yaşam zenginliklerini artıyoruz. Şırnak terörle değil, turizmle anılsın istiyoruz. Yaban hayvanları bizim zenginliklerimiz. Sadece yaban keçilerimizi, geyiklerimizi görmek için ABD'den, Avrupa'dan gelen turistler var. Çünkü insanlar refah seviyesi yükseldikçe yapacak yeni etkinlikler arıyor. Bu açıdan zenginliklerimiz çok önemli, aslolan yabani varlığımızı korumak, geliştirmek ve bunları dünyaya duyurmak."

"Dünyanın hiçbir yerinde olmayan karakulak ve vaşak var"

Yürütülen çalışmalar sonucu tespit edilen hayvanları ve yerlerini söylemenin doğru olmadığına dikkati çeken Üzmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa'da ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan karakulak ve vaşak var. Vaşak olan yerlerde karakulak yok, karakulak olan yerlerde vaşak yok. Anadolu'nun bazı noktalarında fotokapanlarımızla hem vaşağın hem de karakulağın aynı mekanda, aynı yerde yaşadığını tespit ettik. Bu nadir bulunan bir şey. Karadeniz'de bulunan ayıların Muğla Fethiye'de olduğunu belirledik. Bu da şunu gösteriyor ki artık yaban hayatına destek verdikçe yaban hayatı tüm Türkiye'de canlanmaya başlıyor."