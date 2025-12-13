Koruma Altındaki Yaban Keçisini Avlayan Avcıya 953 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

KAYSERİ'de koruma altındaki yaban keçisini avlayan avcıya 953 bin 082 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası kolluk kuvvetleriyle birlikte plakası tespit edilen aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, uluslararası sözleşmelerle koruma altında bulunan vurulmuş yaban keçisi bulundu. Avcıya 953 bin 082 TL ceza uygulandı. DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Kayseri'de gelen ihbar üzerine kolluk kuvvetleriyle birlikte harekete geçen ekiplerimiz, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada vurulmuş bir yaban keçisi tespit etti. Şahsa ilgili kanunlar kapsamında toplam 953 bin 082 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı" denildi.