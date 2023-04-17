'Korozyonlu dönüşüm' model oldu

RİZE'de deniz dolgusu üzerinde korozyon nedeniyle riskli duruma geldiği için 25 bin metrekare alanda başlatılan kentsel dönüşümle yıkılan binaların yerine yapılan yenileri, beğenildi.

RİZE'de deniz dolgusu üzerinde korozyon nedeniyle riskli duruma geldiği için 25 bin metrekare alanda başlatılan kentsel dönüşümle yıkılan binaların yerine yapılan yenileri, beğenildi. Dolgu alanı üzerinde, 3 bin 650 konut ile 800 iş yerinin yıkılıp, dönüştürülmesi amaçlanan projenin 2'inci etabı da esnaf ve halktan destek görüyor.

Rize'de 1960'lı yıllarda, büyük taşlarla doldurulan, arasına kum ve balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alana binalar inşa edildi. Ancak korozyon nedeniyle yıllar içerisinde 173 bin metrekarelik dolgu alanı riskli duruma geldi. Yapılan tespitlerle 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Rize Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmanın ilk etabında korozyonun etkilediği yaklaşık 25 bin metrekare alanda yıkımların ardından, 26 metre derinliğine inilen zemine, fore kazıklar çakılarak zemin güçlendirildi. Alan üzerine 404 ofis ve 215 dükkanın yer alacağı 8 blok inşa edildi.

Deniz dolgusu üzerindeki yapıların riskli olduğunu söyleyen Sefa Kazdal da "Burası tamamen dolgu alanı olmasından dolayı altındaki deniz suyundan dolayı binalar sağlam değil. Yeni yapılan belediye blokları çok güzel oldu; çok beğendim. Buranında bir an önce yapılması lazım. Buradaki binaların en ufak bir depremde yıkılma riski var" ifadelerini kullandı.