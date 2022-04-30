Koronavirüste Bugün: 11 Kişi Hayatını Kaybetti, Bin 772 Yeni Vaka Tespit Edildi

Sağlık Bakanlığı'nın 30 Nisan'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 119 bin 264 testten bin 772 pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 3 bin 147 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 498 bin 664 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt oldu.