Koronavirüs Nedeniyle Bugün 16 Kişi Daha Yaşamını Yitirdi - Haberler

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Koronavirüs Nedeniyle Bugün 16 Kişi Daha Yaşamını Yitirdi

ANKA - Berkay Varol - Güncel
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Koronavirüs Nedeniyle Bugün 16 Kişi Daha Yaşamını Yitirdi

Sağlık Bakanlığı, 23 Nisan gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakanlığın verilerine göre; son 24 saat içinde yapılan 137 bin 853 yeni testten, 2 bin 654'ü pozitif çıktı. 17 bin 524 hasta iyileşirken, 16 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, 23 Nisan gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakanlığın verilerine göre; son 24 saat içinde yapılan 137 bin 853 yeni testten, 2 bin 654'ü pozitif çıktı. 17 bin 524 hasta iyileşirken, 16 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 423 bin 229 oldu.

ANKA / Berkay Varol - Güncel

Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, 23 Nisan, Güncel, Haberler

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