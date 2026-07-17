Yüzde 5 gören hasta kornea nakliyle tamamen sağlığına kavuştu

Katarakt ameliyatı sonrası sağ gözünde görme seviyesi yaklaşık yüzde 5'e düşen 63 yaşındaki hasta, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan kornea nakli ameliyatıyla yeniden görmeye başladı.

İstanbul'da yaşayan Bilal Baytar, katarak ameliyatı sonrası görme seviyesinin yüzde 5'e düşmesi üzerine hastanenin göz hastalıkları bölümüne başvurdu. Tetkikler sonucunda Baytar'a kornea ödemi teşhisi konuldu.

Yarım kat kornea nakli (Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti-DMEK) planlanan Baytar için Sağlık Bakanlığı Kornea Nakli Koordinatörlüğüyle iletişime geçildi.

Bir göz bankasından temin edilen korneanın nakli, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Burcu Yakut ve ekibince başarıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren işlemin ardından Baytar, yeniden görmeye başladı.

Doç. Dr. Yakut, AA muhabirine, hastanın katarakt ameliyatı sonrası görmesinin açılmaması şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Muayene sonucunda hastaya kornea ödemi teşhisi koyduklarını belirten Yakut, "Bazen katarakt ameliyatı sonrası korneanın endotel tabakasında gelişen yetmezlik neticesinde görme açılmayabiliyor ve kornea ödemi gelişebiliyor. Hastamızın kornea ödeminin düzelmemesi üzerine kornea nakli planladık. Kornea bankasındaki nakil sırasına kaydettik. Uygun kornea temin edildikten sonra hastamıza DMEK ameliyatı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Doç. Dr. Yakut, kornea naklinin farklı yöntemlerle uygulanabildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gözü bir saate benzetecek olursak korneayı saatin camı olarak düşünebiliriz. Normalde ışığın göze doğru şekilde girebilmesi için kornea tabakasının saydam olması gerekmektedir. Travma, enfeksiyon, birtakım kornea distrofileri, keratokonus ve kornea ödemi gibi durumlar sonrasında kornea saydamlığını kaybediyor. Bu da hastada görme azalmasına neden oluyor. Bu durumlarda kornea tabakasını donörden aldığımız korneayla değiştiriyoruz."

Kornea naklinin tam kat veya yalnızca sorunlu tabakanın değiştirilmesi şeklinde uygulanabildiğini belirten Yakut, tam kata "penetran keratoplasti" dediklerini aktardı.

Yakut, sadece sorunlu tabakanın değiştirildiği lameller keratoplasti cerrahisini de gerçekleştirebileceklerini vurgulayarak, "Bu hastamızda korneanın sadece en iç endotel tabakasında problem olduğu için DMEK cerrahisi gerçekleştirdik. Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti cerrahisi tam kat nakle göre avantajı daha hızlı iyileşme sağlaması ve ameliyat sırasında dikiş atılmamasıdır. Hastamız ilk bize başvurduğunda sağ gözündeki görme keskinliği yüzde 5 düzeyindeydi. Ameliyat sonrası birinci ay kontrolünde ise görmesi yüzde 100 seviyesine çıktı." ifadelerini kullandı.

Ameliyatın yaklaşık bir saat sürdüğünü dile getiren Yakut, kişinin KOAH olması nedeniyle genel yerine lokal anestezi tercih ettiklerini söyledi.

Doç. Dr. Yakut, donör korneadan ayrıştırılan endotel tabakasının hastanın gözüne nakledildiğini ve hava desteğiyle dokunun hastanın kendi korneasına tutunmasının sağlandığını anlattı.

Hastanın ertesi gün taburcu edildiğini, ameliyat sonrasında nakledilen tabakanın tam olarak yapışabilmesi için bir süre sırt üstü yatmasının büyük önem taşıdığını anlatan Yakut, bazı hastalarda ek hava uygulamasına ihtiyaç duyulabildiğini söyledi.

Doç. Dr. Yakut, bu hastaya da 2 gün sonra yeniden hava verdiklerini, sonraki kontrollerde endotel tabakasının tamamen yapıştığını ifade etti.

"Şu an durumum dört dörtlük"

Kornea nakli sonrası yeniden sağlığına kavuşan Baytar ise yaklaşık bir yıl önce katarakt ameliyatı olduğunu, ardından görme kaybı yaşadığını söyledi.

Görme seviyesinin yüzde 5'e kadar düştüğünü kaydeden Baytar, "Daha sonra kornea ameliyatı oldum. Doktor Burcu Hanım ameliyatımı yaptı. Kornea ameliyatından sonra yüzde 100 bir şekilde görüyorum. 'Şu an durumum dört dörtlük.' diyebilirim. Hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Herkese de tavsiye ederim." diye konuştu.