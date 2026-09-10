Kornea nakli bekleyen Gülistan'dan halterde büyük başarı

DOĞUŞTAN sağ gözü görmeyen, sol gözünde ise kornea nakli bekleyen milli halterci Gülistan Özdemir, 2025 yılında Dünya Kupası'nda 4 dünya rekoru kırıp altın madalya kazandı. Özdemir, gözündeki rahatsızlığa rağmen antrenmanlarını sürdürerek yeni şampiyonluklar hedefliyor.

Doğuştan sağ gözü görmeyen Gülistan Özdemir'in (36) sol gözünde güneşe karşı hassasiyet nedeniyle zamanla korneasında lekeler oluştu. Sol gözü için kornea nakli bekleyen Özdemir, 2015 yılında Gaziantep'teki spor kulübünde halterle tanıştı. 2016 yılında milli takıma seçilen Özdemir, geçen yıl Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nda 60 kiloda 4 dünya rekoru kırdı. Aynı yıl Mersin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazanan Özdemir, 2026 yılında Mersin'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon oldu. Kariyerinde birçok madalya kazanan Özdemir, nakille birlikte sağlığına kavuşup madalyalar kazanmaya devam etmek istediğini söyledi.

'4 DÜNYA REKORUYLA ÜLKEMİ GURURLANDIRDIM'

Sağ gözünün doğuştan görmediğini ifade eden Özdemir, "Sol gözüme güneşe karşı alerjim olduğu için lekelenmeden dolayı kornea nakli gerekiyor. Doktorumun önerisi ile lekelenmeler tamamen artana kadar bekleyeceğiz. Ameliyat olursam sol gözümde yüksek ihtimal görme oranım çok artacak. Görme engelime rağmen 2015 senesinde Gaziantep'te halterle tanıştım. 2016'da ise milli takım kampına girdim. Yine aynı yıl Antalya'da Dünya Şampiyonası'na katıldım. Onda sadece 'benchpress' kategorisinde 2'nciliğim oldu. Daha sonrasında 2018 Dünya Şampiyonası Mısır'da oldu. Mısır'da 3'üncülüğümü aldım. 2019 yine Mısır'da düzenlenen şampiyonada 2'nci oldum. Daha sonra da Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi'nde üniversiteye başlamış oldum milli sporcu olarak. 2021 Gürcistan Dünya Şampiyonası, yine 2'ncilik geldi. 2023 Dünya Oyunları, benim için en güzel bir serüvenlerdendi. Dünya Oyunları bizim için bir olimpiyattı açıkçası. İngiltere'de oldu ve 2'nci olarak gümüş madalya aldım geldim. 2024'te Kazakistan'da yine 2'nci oldum ama 2025 benim için en başarılı olduğum senelerdendi. Orada düzenlenen Dünya Kupası'nda 60 kiloda; benchpressde 2, squatta 1 ve deklifte 1 olmak üzere 4 dünya rekoru kırarak altın madalyalarımı aldım" diye konuştu.

'KENDİMLE GURUR DUYUYORUM'

Özdemir, görme engelli sporcuların spordan uzaklaşmaması gerektiğini vurgulayarak, "Açıkçası bu branşı görme engelli sporculara gerçekten tavsiye ederim. Hayata küsmemek lazım. Olimpik bir branş olmasa da sonuçta bir emek veriyoruz. Görme engelli arkadaşlarım eve kapanmayın. Aileler böyle bir hataya düşebiliyorlar. Sosyal aktivitelerini, spor hayatlarını yapsınlar ve eve mahkum etmeyelim çocuklarımızı. Her ne olursa olsun onlara inanalım ve her branşta onların arkasında durup destek olalım. Bu spora başladıktan sonra; üniversiteyi kazanmak, üniversitede milli sporcu olup Türkiye'yi temsil etmek, bu kadar mücadele edip antrenmanlar yapmak, dereceler almak tüm bunları düşündüğümde bir kadın olarak kendimle gurur duyuyorum. Ağır kilolar kaldırmak, hedefi yüksek tutmak, zirvede olmak basit bir şey değil. Maddi yönden zorlanıyorum. Ayrıca antrenmanlara gelip giderken zorlanıyorum. Hayatımı haltere adamış bir kadın olarak tüm bunlardan gurur duyuyorum. Engelime ve tüm olumsuzluklarıma rağmen antrenmanlarımdan asla vazgeçmiyorum. Çünkü önümüzde bir dünya şampiyonası var. Bunun için mücadele etmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özdemir ayrıca milli takıma girdikten sonra ailesinden de destek gördüğünü belirterek, "Ailem her şekilde her konuda destek zaten. Babam benden böyle dereceler beklemiyordu. Nakille birlikte sağlığıma kavuşup madalyalar kazanmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı