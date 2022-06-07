Korkuteli'de aranan hükümlü yakalandı - Haberler

Korkuteli'de aranan hükümlü yakalandı Korkuteli ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Korkuteli ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O'nun ilçede olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla Kiremitli Mahallesi'nde gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. AA / Sezen Gürbüz - Güncel Korkuteli Jandarma Hisarcık JASAT Güncel Haberler

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