Korkuteli'de aranan hükümlü yakalandı - Haberler

Korkuteli'de aranan hükümlü yakalandı
AA - Sezen Gürbüz - Güncel
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Korkuteli ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Korkuteli ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O'nun ilçede olduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonla Kiremitli Mahallesi'nde gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Sezen Gürbüz - Güncel