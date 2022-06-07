Korkuteli'de aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Korkuteli'de aranan hükümlü yakalandı

AA - Sezen Gürbüz - Güncel
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Korkuteli'de aranan hükümlü yakalandı

Korkuteli ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Korkuteli ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O'nun ilçede olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla Kiremitli Mahallesi'nde gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Sezen Gürbüz - Güncel

Korkuteli Jandarma Hisarcık JASAT Güncel Haberler

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