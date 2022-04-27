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Korkutan görüntü İstanbul'a geri mi dönüyor? Kıyılardaki müsilaj her geçen gün artıyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Geçen yıl Marmara başta olmak üzere kıyılarımızı etkisi altına alan müsilaj, İstanbul'a yakın bazı noktalarda yeniden ortaya çıktı. Tuzla açıklarında aynı noktada bir gün arayla çekilen görüntüler müsilajın artış hızını ortaya koydu. Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı "Bilimsel olarak en az 10 tane müsilaj tipi var. Şu an yüzeyde gördüğümüz krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz" dedi.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - Marmara Denizi'nde geçen yıl etkili olan müsilaj (deniz salyası) benzeri kirlilik, İstanbul'da bazı sahillerde yeniden görülmeye başlandı. Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde bazı bölgelerde deniz salyasına benzer bir kirliliğin birikmeye başladığı görüldü.

Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor

GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Tuzla ve Kadıköy sahillerinde önceki gün müsilaj tekrar ortaya çıkmıştı. Müsilaj Marmara'da hızla yayılmaya başladı. Tuzla açıklarında aynı noktada oluşan müsilaj, bir gün arayla yapılan drone çekimlerine de yansıdı. Görüntülerde müsilajın önceki güne oranla oldukça arttığı görülüyor.

Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor

"YÜZEYDE GÖRÜNÜR DURUMDA"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Üzgünüm şu an Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde yüzeyde müsilaj görünür durumda. Müsilajın çok farklı formları var. Bilimsel olarak 10 tane en az müsilaj tipi var. Şu an yüzeyde gördüğümüz krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz" demişti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Müsilaj, Marmara, Kadıköy, Tuzla, Güncel, Haberler

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