Korkut'ta bilim fuarı açıldı - Haberler

Korkut'ta bilim fuarı açıldı
AA - Mehmet Olcay Tekin - Güncel
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Muş'un Korkut ilçesinde Tan İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından bilim fuarı açıldı.
Muş'un Korkut ilçesinde Tan İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından bilim fuarı açıldı.
Fuarın açılışına katılan Kaymakam Oğuzhan Ocak, öğrencilerin öğretmenlerinin desteğiyle yaptığı projeleri inceledi.
Projeler hakkında bilgi alan Ocak, daha sonra öğrencilerle masa tenisi oynadı.
Ocak'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Laloğlu eşlik etti.
AA / Mehmet Olcay Tekin - Güncel