Korgun Tapu Müdürü Remzi Uğuz'a Veda Programı Düzenlendi

Korgun'da görev yapan Tapu Müdürü Remzi Uğuz'a veda programı düzenlendi.

Korgun Tapu Müdürü olarak 2021 yılından itibaren görev yapan 40 yılı aşkın kamu görevinde bulunan Uğuz'un, emekliye ayrılması dolayısıyla bir restoranda veda programı düzenlendi.

Programda konuşan Kaymakam Ferhat Gür, tecrübenin önemine dikkat çekerek Uğuz'un görev süresince Tapu Müdürlüğü'ne çok şey kattığını belirtti.

Gür, "Müdürümüz daima güler yüzüyle hatırlanacaktır. Bundan sonraki hayatında ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum. Devletimize verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan ve kurum amirleri de katıldı.