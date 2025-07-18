Korgun Kaymakamı Ildızım Köyü'nü Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Ildızım köyünde incelemelerde bulunarak köy muhtarı ve sakinleriyle bir araya geldi, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Ildızım köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Gür, İlçe Özel İdare Müdürü Suat Özkan ile Ildızım köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Köy muhtarı Burhan Süt'ten köyde yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alan Gür, köyün genel durumu üzerine değerlendirmede bulundu.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen Gür, talep ve isteklerini dinledi.

Kaynak: AA / Salih Ayhan - Güncel
Mete Gazoz aşkını ilan etti

Altın madalyalı Mete Gazoz aşkını ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı

Taraftarlar çıldıracak! Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.