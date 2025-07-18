Korgun Kaymakamı Ildızım Köyü'nü Ziyaret Etti

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Ildızım köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Gür, İlçe Özel İdare Müdürü Suat Özkan ile Ildızım köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Köy muhtarı Burhan Süt'ten köyde yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alan Gür, köyün genel durumu üzerine değerlendirmede bulundu.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen Gür, talep ve isteklerini dinledi.