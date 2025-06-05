Korgun Kaymakamı Gürk'den Kıbrıs gazisi Sucu'ya ziyaret

Korgun Kaymakamı Gürk'den Kıbrıs gazisi Sucu'ya ziyaret
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Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Kurban Bayramı dolayısıyla Kıbrıs gazisi Ali Sucu ve ailesini ziyaret etti.

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Kurban Bayramı dolayısıyla Kıbrıs gazisi Ali Sucu ve ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Gür, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Emre Çakmak ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlisi İbrahim Öz ile Kayıçivi köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Ali Sucu ve ailesine ziyarette bulundu.

Sucu ve ailesi ile sohbet eden Gür, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu, kapılarının her zaman kendilerine açık olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Salih Ayhan - Güncel
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