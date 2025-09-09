Korgun Belediyesi'nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Korgun Belediyesi tarafından ilçede eğitim gören öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunuldu.

Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, yaptığı açıklamada, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde Korgun Anaokulu, Korgun İlkokulu ve Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri için hazırlanan kırtasiye ve çeşitli eğitim malzemelerinin okul idarelerine teslim edildiğini belirtti.

İhtiyaç sahibi öğrencilerin ve ailelerinin talepleri doğrultusunda yardımların devam edeceğini aktaran Kozan, eğitime yönelik desteklerinin süreceğini ifade etti.