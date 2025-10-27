Haberler

Körfezray Metrosu Projesi'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Körfezray Metro Projesi'nde, kazı çalışmaları planlandığı şekilde ilerliyor. İlk etapta 6 tünel açma makinesinden 2'si aktif olarak kazı yaparken, diğerlerinin kurulumu sürüyor. Proje, Kocaeli'nin ulaşım altyapısını modern bir raylı sistemle geliştirmeyi hedefliyor.

Kocaeli'de, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek Körfezray Metrosu'nda 6 tünel açma makinesinden (TBM) 2'si kazı yaparken, diğerlerinin kurulumu devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, kentin ulaşım geleceğini şekillendirecek Körfezray Metro Projesi'nde kazı çalışmaları planlandığı şekilde ilerliyor.

İlk etapta görev yapacak 6 TBM'den 2'si tünel kazarken, diğerlerinin kurulum süreci sahada eş zamanlı olarak devam ediyor.

TBM-1 ve TBM-2, 24 saat esasına göre tünel kazılarını sürdürüyor. Projenin merkez üssü olan Seka Devlet Hastanesi şantiyesinde ve Derince Millet Bahçesi'nde yoğun hazırlık süreci yaşanıyor.

Seka Devlet Hastanesi'nden Derince Millet Bahçesi yönüne kazı gerçekleştirecek TBM-3 ve TBM-4'ün, kasım ayında devreye alınması planlanıyor.

Derince Millet Bahçesi'nden Tüpraş-Petkim hattına yönlendirilecek TBM-5 ve TBM-6'nın da altyapı hazırlıkları sürüyor. Bu iki makinenin aralık ayında devreye alınması hedefleniyor.

Projenin 27 kilometrelik ilk etabında 18 istasyon yer alıyor. Şu anda 13 istasyonda kapama, fore kazık, dolgu ve zemin etüdü çalışmaları sürüyor. Kalan 5 istasyonda ise saha uygulamalarına henüz başlanmadı.

Kazı çalışmalarıyla eş zamanlı ilerleyen bu istasyon süreçleri, hattın genel inşaat programına uygun şekilde planlanıyor.

Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerini modern raylı sistemle birbirine bağlayacak proje tamamlandığında şehir içi trafiğin büyük ölçüde rahatlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
