Körfez'deki Restoran Yangınında Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Hereke sahilinde gece saatlerinde yanan restoranda hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Yaklaşık 1 buçuk dönüm alanda kurulu bulunan restoran tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 23.00 sıralarında Hereke Tayyar Yıldırım Caddesi ile sahil arasında bulunan bir restoranda çıktı. Restoranın mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede işletmeyi sardı. Çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başlarken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen doğalgaz ekibi ise hattın gaz akışını kesti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında restoran kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle restoranda meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Yaklaşık 1 buçuk dönüm alanda kurulu bulunan restoranın içerisindeki masa ve sandalyeler dahil kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangının mutfak kısmından çıktığı değerlendirilirken çıkış sebebi bilirkişinin yaptığı çalışmalar sonucu tespit edilecek.

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),