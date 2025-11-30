Körfez'de Tekne Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 45 yaşındaki İbrahim Avcı hayatını kaybederken, 47 yaşındaki Mustafa Şener yaralı olarak kurtarıldı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarında teknenin alabora olması sonucu ölen kişinin bir fabrikada çalışan İbrahim Avcı (45) olduğu, yaralı kurtulan kişinin ise aynı fabrikada çalışan Mustafa Şener (47) olduğu öğrenildi.
Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel