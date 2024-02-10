Üye Girişi
Haberler

Körfez'de servis otobüsü şoförünü öldüren şüpheli tutuklandı

Güncelleme:

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yolun sağına park ettiği servis otobüsünün jant kapağını takan otobüs sürücüsü Yılmaz Sınıksaran'ı tabancayla başından vurarak öldüren Şahin Altuntaş tutuklandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yolun sağına park ettiği servis otobüsünün jant kapağını takan otobüs sürücüsü Yılmaz Sınıksaran'ı (48) tabancayla başından vurarak öldüren Şahin Altuntaş tutuklandı. Altuntaş'ın ifadesinde, yaklaşık 25 yıldır tanıştıklarını ve 15 yıl önce açıklamak istemediği bir husumet ve sonrasında beslediği kin sebebiyle cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikanın servis otobüsünün şoförü Yılmaz Sınıksaran, kullandığı 41 P 1710 plakalı otobüsü bir tamircinin önünde durdurdu. Sınıksaran, otobüsten inip aracın ön jant kapağını taktığı sırada, koşarak yanına yaklaşan Şahin Altuntaş tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Altuntaş, olay yerinden uzaklaştıktan sonra karakola teslim oldu. Altuntaş'ın ifadesinde, 25 yıldır Yılmaz Sınıksaran'ı tanıdığı ve Sınıksaran'la 15 yıl önce açıklamak istemediği bir husumet yaşadığını ve bu sebeple beslediği kin nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Bu arada, Sınıksıran'ın 2 buçuk ay önce Altuntaş'tan gelen tehditler nedeniyle de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Şahin Altuntaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cenazesi, Körfez Yeni Yalı Mahallesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti sonrası kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Körfez Tutuklama Güvenlik Adliye Ölüm Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR CANLI: Galatasaray – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Başakşehir canlı yayın linki! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Şubat Cumartesi Survivor yeni bölüm! Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Başakşehir kadrosu belli oldu mu? Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay biyografisi! Liverpool - Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Burnley maçı nereden izlenir? Hull City - Swansea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Swansea maçı nereden izlenir? Murat Çepni kimdir? Murat Çepni kaç yaşında, nereli? Murat Çepni hayatı ve biyografisi! Şubat ayında hangi balık yenir? Şubat ayında en taze ve güzel balık nedir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? NOTERLER CUMARTESİ AÇIK MI? 2024 Noter çalışma ve mesai saatleri! Serdar Ortaç'ın sevgilisi kim? Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi kimdir? Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyaz Show tekrar başlayacak mı, geri dönecek mi? Manchester City - Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City - Everton maçı nereden izlenir? Şanlıurfaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title