Körfez'de Piknik Tüpü Zehirlenmesi: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 7 yıldır minibüste yaşayan Dursun Ali Ermiş'in piknik tüpü zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, mahallelinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 7 yıldır tek başına yaşadığı minibüsün içerisinde ısınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlenen Dursun Ali Ermiş (74), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Barbaros Mahallesi Nakliyeciler Sitesi önünde meydana geldi. Boş alana çektiği 41 AY 014 plakalı minibüste yaşayan Dursun Ali Ermiş'in dışarıya çıkmadığını fark eden mahalleli, polisi arayıp ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ekibi, kilitli olan minibüsün kapısını açınca, Ermiş'i hareketsiz halde yatarken buldu. Bölgeye gelen sağlık görevlileri de Ermiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ermiş'in ilk belirlemelere göre minibüsün içerisinde ısınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlendiği tespit edildi. Ermiş'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.

OĞULLARINI KAYBETMİŞ

Dursun Ali Ermiş'in minibüste yaşadığı mahallede evinin olduğu, 2006 yılında 2 oğlundan birisinin trafik kazasında, diğerinin ise kavgada bıçaklanma sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Ermiş'in mahalledeki vatandaşların yardımıyla hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
