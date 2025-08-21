Körfez Belediyesi'nden Marketlerde Gıda Denetimi

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde gıda denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran ya da açıkta gıda satışı yapan işletmelere karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçenin 6 mahallesinde gıda ürünleri satan marketlerde eş zamanlı denetim yaptı.

Çalışmada açıkta satışı yapılan ürünler, raflarda yer alan gıdaların son tüketim tarihleri, iş yeri ruhsatları, gramaj, fiyat etiketleri ile kasa raf fiyat uyumu kontrol edildi.

Kurallara aykırı uygulamaları tespit edilen işletmeler uyarılırken, ikazlara riayet etmeyenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir alışveriş yapabilmeleri için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.