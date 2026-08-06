Haberler

Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a romantik jest

Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a romantik jest
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Formula 1'in dünyaca ünlü pilotu Lewis Hamilton, Los Angeles'ta bir film setinde bulunan sevgilisi Kim Kardashian'a öğle yemeği götürürken görüntülendi.

Formula 1'in yıldız ismi Lewis Hamilton ile ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın ilişkisi gündem olmaya devam ediyor. Ünlü pilot, Los Angeles'ta bir film setinde çekimleri devam eden sevgilisi Kim Kardashian'a öğle yemeği götürürken objektiflere yansıdı.

ELİNDE YEMEKLE SETE GİTTİ

Paylaşılan görüntülerde Hamilton'ın elinde yemek paketleriyle sete geldiği görüldü. İngiliz pilotun, Kim Kardashian'a öğle yemeği getirdiği anlar magazin gündeminde geniş yer buldu.

ROMANTİK JEST DİKKAT ÇEKTİ

Hamilton'ın sevgilisi için yaptığı jest, çiftin hayranlarından da ilgi gördü. Los Angeles'taki film setinde kaydedilen görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, ikilinin ilişkisi bir kez daha gündeme geldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu

Trump ölümle burun buruna geldi
Zam sonrası emekli promosyonları güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor

Zam sonrası güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ne var ki sevgilisini iş yerinde ziyaret etmiş.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın antrenmanı sonuç verdi! O görüntüler yeniden gündem oldu

Maçtan sonra viral olan görüntü!

Serenay Sarıkaya aynı evin parasını iki kez ödedi

Serenay Sarıkaya'nın dikkatsizliği pahalıya patlıyordu
Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Türkiye'den! 8 katlı apartmanın 7. katında...

Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
KKTC’yi aşırı sıcaklar vurdu! Öğle saatlerinde çalışmak yasaklandı

KKTC'den görüşmemiş karar! İlk kez uygulanacak
Yol verme tartışmasında inanılmaz magandalık! Testereyle dehşet saçtı

Böyle magandalık görülmedi! Bunla saldırdı
Bu iddia Trump'ın başına bela oldu: Ülkeyi karıştıran söylentilere bakın ne cevap verdi

Ülkeyi karıştıran iddiaya bakın ne cevap verdi