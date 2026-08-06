Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a romantik jest

Formula 1'in yıldız ismi Lewis Hamilton ile ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın ilişkisi gündem olmaya devam ediyor. Ünlü pilot, Los Angeles'ta bir film setinde çekimleri devam eden sevgilisi Kim Kardashian'a öğle yemeği götürürken objektiflere yansıdı.

ELİNDE YEMEKLE SETE GİTTİ

Paylaşılan görüntülerde Hamilton'ın elinde yemek paketleriyle sete geldiği görüldü. İngiliz pilotun, Kim Kardashian'a öğle yemeği getirdiği anlar magazin gündeminde geniş yer buldu.

ROMANTİK JEST DİKKAT ÇEKTİ

Hamilton'ın sevgilisi için yaptığı jest, çiftin hayranlarından da ilgi gördü. Los Angeles'taki film setinde kaydedilen görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, ikilinin ilişkisi bir kez daha gündeme geldi.