Körfez Belediyesi Çalışanları Arasında Tartışma: 1 Ölü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan tartışmada belediye personeli Kasım Kalın tarafından vurulan Tamer Yatan hayatını kaybetti. Olayın ardından Tamer Yatan toprağa verildi. Kasım Kalın'ın cenazesi ise ikindi namazı sonrası defnedilecek.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde çıkan tartışmada kendisini vuran belediye personeli Kasım Kalın'ı (37) aynı tabancayla vurup öldürdükten sonra hayatını kaybeden belediye çalışanı Tamer Yatan (51), toprağa verildi. Kalın'ın ise ikindide defnedileceği belirtildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde bulunan Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde meydana geldi. Belediyenin teknik hizmetler biriminde çalışan Tamer Yatan ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün güvenlik görevlisi Kasım Kalın arasında güvenlik kulübesinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kalın, tabancasıyla Tamer Yatan'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Yatan da tabancayı elinden aldığı Kasım Kalın'ı vurdu. Kulübenin kapısını açan Yatan, bağırarak yardım istedikten sonra yere yığıldı. Güvenlik kulübesine gelenler, Kalın ve Yatan'ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Tamer Yatan ve Kasım Kalın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Tamer Yatan'ın cenazesi, bugün ailesine teslim edildi. Hereke Sümer Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yatan'ın cenazesi, Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Yatan'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Tamer Yatan'ın, Körfez Belediyesi'nde zabıta olduğu yıllarda, aynı anda üniversite okuyarak elektrik teknisyeni olduğu ve belediyede teknisyen kadrosuna geçtiği öğrenildi.

Kasım Kalın'ın cenazesinin ise ikindi namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.