Körfez Belediyesi Çalışanları Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sonucunda her iki kişi de hayatını kaybetti. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, polis soruşturma kapsamında olayın yaşandığı günün öncesindeki olayları incelemeye aldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 10 gün önce Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi Kasım Kalın (32) ile teknik hizmetler birimi çalışanı Tamer Yatan'ın (51) aynı tabanca ile birbirini vurarak öldürdüğü olayın nedeni henüz belirlenemedi. Polis, soruşturma kapsamında 2 yakın arkadaş olduğu belirtilen Kalın ve Yatan'ın cep telefonlarını incelemeye aldı.

Olay, 18 Temmuz günü saat 18.30 sıralarında Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'ndeki Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde meydana geldi. Belediyede teknik hizmetler biriminde çalışan Tamer Yatan, Fen İşleri Müdürlüğü'nün güvenlik görevlisi Kasım Kalın'ın bulunduğu güvenlik kulübesine girdi. Burada taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavganın ardından Kasım Kalın, güvenlik hizmeti için kendisine verilen tabancayı çıkarıp ateş açtı. Mermi, Tamer Yatan'a isabet etti. Tamer Yatan, yaralı haldeyken Kasım Kalın'ın elinden tabancayı alıp ateş açtı. Kasım Kalın da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralı da kurtarılamadı.

Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü'nde yaşamını yitiren Kasım Kalın ve Tamer Yatan için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.