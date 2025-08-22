Kore Savaşı'ndan 4 Türk Şehidin Kalıntıları Teslim Edildi

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, 25 Haziran 1950'de başlayan Kore Savaşı'nda şehit olan ve 15 Ağustos'ta Güney Kore'de teslim aldıkları Türk ordusundan 4 askerin kemik kalıntılarının incelenmek üzere Güney Kore Savunma Bakanlığı bünyesindeki (Kore Savaşı) Harekatta Ölenlerin Kurtarılması ve Kimliklerinin Tespiti Ajansı'na teslim edildiğini bildirdi.

Büyükelçi Tamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kore Savaşı'ndan 75 yıl sonra 4 Türk şehide ait kalıntıları, 15 Ağustos'ta özel bir uçakla gittikleri Güney Kore'deki bir ABD askeri üssünde teslim aldıklarını hatırlattı.

Tamer, kalıntıların, nihai araştırmaların yapılacağı Güney Kore Savunma Bakanlığı bünyesindeki (Kore Savaşı) Harekatta Ölenlerin Kurtarılması ve Kimliklerinin Tespiti Ajansı (MAKRI) laboratuvarlarına götürüldüğünü söyledi.

Bu vesileyle MAKRİ'de bir tören düzenlendiğini aktaran Tamer, törene çok sayıda yetkilinin katıldığını ifade etti.

Tamer, kimlik tespiti çalışması yapılmak üzere kalıntıların ilgili birime teslim edildiğini belirterek, "Şehitlerimizin naaşları, Türk bayrağına sarılı bir şekilde getirildi. Şehitlerimiz, Güney Kore Silahlı Kuvvetleri Merasim Kıtası tarafından MAKRI'ye getirildi ve burada askeri tören düzenlendi." dedi.

Türkiye tarafında çalışma grubunun oluşturulduğunu aktaran Tamer, kimlik tespiti için ailelerden DNA toplanacağını ve kimlik tespiti yapıldıktan sonra askerlerin kimliklerinin kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.