Kore Savaşı'nda Ölen 30 Çinli Askerin Naaşı Toprağa Verildi
SHENYANG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki Çin Halkı Gönüllüleri şehitleri mezarlığında düzenlenen törende Çin Halkı Gönüllüleri askerlerine ait naaşların bulunduğu tabutlara eşlik eden şeref kıtası, 13 Eylül 2025.
ABD Saldırganlığına Direnme ve Kore'ye Yardım Savaşı (1950-1953) sırasında hayatını kaybeden 30 Çin Halk Gönüllüleri askerinin naaşı cumartesi günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da toprağa verildi.
Askerlerin naaşları cuma günü Güney Kore'den Çin'e getirilmişti. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel