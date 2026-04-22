Kore Savaşı'nda ölen 12 Çinli askerin kemikleri iade edildi

Kore Savaşı sırasında Kuzey Kore saflarında savaşarak yaşamını yitiren 12 Çinli askerin kemikleri, Güney Kore'den Çin'e iade edildi. Askerler için düzenlenen anma töreniyle kemikler, askeri mezarlığa defnedilecek.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Gönüllüler Ordusu'nda savaşırken ölen 12 askerin kemikleri ve geride kalan kişisel eşyalar, Güney Kore'den askeri nakliye uçağıyla Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin idari merkezi Şınyang şehrindeki Taoşian Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

Askerler için havalimanında, ordu mensupları, gaziler ve akrabalarının katıldığı anma töreni düzenlendi.

Askerlerin tabutlara konulan kemikleri, Şınyang'daki askeri mezarlığa defnedilecek.

2014 yılından bu yana, Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 1023 Çinli askerin kemikleri Çin'e iade edildi.

Çin, 1950-1953 yıllarında Kore Savaşı'nda Güney Kore'yi destekleyen ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine karşı Kuzey Kore'ye destek vermişti. Savaşta katılan 2,9 milyon Çin askerinden 360 bini hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
