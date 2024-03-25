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Kore Gazisi Veli Paşaoğlu Ahmetpaşa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Veli Paşaoğlu toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Paşaoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Ahmetpaşa mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar, askeri erkan, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Çağrı Demiröz, Ahmetpaşa Belediye Başkanı Eyüp Yakan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malül Gazi İsmail Kumartaşlı, dernek yönetimi ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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