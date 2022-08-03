Kore gazisi Sabri Saygılı son yolculuğuna uğurlandı Aksaray'da vefat eden Kore gazisi Sabri Saygılı'nın cenazesi askeri törenin ardından toprağa verildi. Aksaray'da vefat eden Kore gazisi Sabri Saygılı'nın cenazesi askeri törenin ardından toprağa verildi. Tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 93 yaşında hayatını kaybeden Saygılı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ağaçören ilçesi Kurtini köyündeki camiye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Saygılı'nın naaşı askerler tarafından cenaze aracına taşındı. Saygılı'nın cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Törene, Saygılı'nın yakınlarının yanı sıra Ağaçören Kaymakamı Mehmet Ali Semiz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güncel AA / Zekeriya Karadavut Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ağaçören Aksaray Kore Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kore gazisi Sabri Saygılı son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.