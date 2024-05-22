Kore gazisi Mustafa Palta son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Palta, Seyitaliler Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Palta'nın ailesi, Nurhak Kaymakamı, Jandarma Komutanı, Emniyet Amiri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
??????? Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Palta, son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 70 yaşındaki Palta, için Seyitaliler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Palta'nın naaşı, mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Törene, Palta'nın ailesinin yanı sıra Nurhak Kaymakamı Oray Güven, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Görmez, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin İncirli, gaziler ve vatandaşlar katıldı.