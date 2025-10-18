Kore Gazisi Cemil Öner Son Yolculuğuna Uğurlandı

1) BATMAN'DA HAYATINI KAYBEDEN KORE GAZİSİ CEMİL ÖNER, TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 95 yaşındaki Kore Gazisi Cemil Öner, yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. Öner, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gercüş doğumlu, Batman'da yaşayan 95 yaşındaki Kore Gazisi Cemil Öner, yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. Öner, Akyürek Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende cenaze namazı kılındı. Türk bayrağına sarılı tabut, dualar eşliğinde omuzlarda taşındı. Öner toprağa verilirken, kent merkezşbde kurulan taziye ise gün boyu ziyaret edildi. Vali Ekrem Canalp da taziye evine gelerek Öner'in yakınlarına başsağlığı diledi. Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Cemil Öner'in yeğeni Ali Öner, "Vatanı için canını ortaya koyan kahraman gazimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Acımızı paylaşan Batman Valisi Ekrem Canalp ile Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş'a ve tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz dedi.