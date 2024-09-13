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Koray Avcı, Polatlı'da konser verdi

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında sanatçı Koray Avcı, konser verdi. Avcı, Polatlılı sanatseverler için şarkılarını seslendirdi ve hayranlarıyla birlikte şarkılar söyledi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında sanatçı Koray Avcı, konser verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sahneye çıkan Avcı, eserlerini Polatlılı sanatseverler için seslendirdi.

Meydanı dolduran sanatseverler, Avcı'nın şarkılarına eşlik etti.

Avcı, bir süre sahneden inerek hayranlarıyla şarkılar söyledi.

Konser sonunda Polatlı Belediye Meclisi Üyesi Duygu Tarhan, Avcı'ya çiçek ve hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel

Kültür Sanat Koray Avcı Etkinlik Sakarya Polatlı Kültür ankara Güncel Müzik

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