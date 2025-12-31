Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam! İşte yeni tarifeler

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan açıklamaya göre, KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

BOĞAZ KÖPRÜLERİ

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL'den 95 TL'ye çıkarıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü ise 795 TL'den 995 TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 590 TL'den 740 TL'ye çıkarıldı.

İSTANBUL-ANKARA 338 TL

1 Ocak'tan itibaren Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara ücreti otomobiller için 338 TL olacak.