Kopenhag Havalimanı'nda yeni bomba ihbarları yapıldı, polis yolcuya tehlike yok dedi

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Danimarka'da başkent Kopenhag'daki havalimanına yönelik yeni bomba ihbarları yapılırken, polisin bunlara yönelik kapsamlı soruşturma yürüttüğü ifade edildi.

Kopenhag polisinin yazılı açıklamasında, dünün ardından bugün de havalimanı trafiğini olumsuz etkileyecek yeni bomba ihbarlarının yapıldığı belirtildi.

Polisin Kopenhag Havalimanı'nda kapsamlı bir soruşturma yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, yolcular için bir tehlike bulunmadığı, detayların daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.

Açıklamada, dün yapılan ihbarların asılsız çıktığı da anımsatıldı.

Finlandiya'nın Finnair hava yolu firması ise yaptığı açıklamada, dün iki uçuşuna yönelik yapılan bomba ihbarlarının ardından bugün yeni ihbar almadığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA