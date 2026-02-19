Köpekten kaçarken otobüsün çarptığı üniversiteli ağır yaralandı, kaza kamerada

Haberler

Güncelleme:
TRABZON'da başıboş köpeğin saldırısından kaçmak isterken yola atlayan üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül (21), halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinden kaldığı yurda giden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül, kaldırımdaki başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Gül, köpekten kaçmak isterken yola atladı. O sırada yoldan geçen halk otobüsü, Gül'e çarptı. Gül, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Gül, ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

AMELİYATA ALINDI

Ameliyata alınan Gül'ün iç organlarında hasar meydana geldiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğunu öğrenilirken, kaza çevredeki iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Cennet Nesibe Gül'ün köpeğin saldırısından kurtulmak için yola yöneldiği, bu sırada otobüsün kendisine çarptığı, çevredekilerin de yardıma koştuğu anlar yer aldı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürerken, Gül'ün yoğun bakım tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
