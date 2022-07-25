Köpeklerin kovaladığı geyik yavrusunu vatandaşlar kurtardı - Haberler

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Köpeklerin kovaladığı geyik yavrusunu vatandaşlar kurtardı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Köpeklerin kovaladığı geyik yavrusunu vatandaşlar kurtardı

Karaman'da kırsal alanda çoban köpeklerinin kovaladığı geyik yavrusunu vatandaşlar kurtardı.

Karaman'da kırsal alanda çoban köpeklerinin kovaladığı geyik yavrusunu vatandaşlar kurtardı.

Merkeze bağlı Elmadağ köyünde kırsal alanda çalışan Hidayet Yılmaz ve Bayram Şahintaş kardeşler köpeklerin bir hayvanı kovaladığını fark etti.

Köpeklerin yanına giden kardeşler, köpeklerin kovaladığı hayvanın bir geyik yavrusu olduğunu gördü.

Geyik yavrusunu kurtararak köye getiren kardeşler, durumu köy muhtarı İbrahim Çoşkun'a anlattı.

Muhtar Çoşkun da yavruyu alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Çoşkun gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinde dağlık alanda geyik popülasyonunun olduğunu söyledi.

Fakat ilk defa bir geyik yavrusunu bu kadar yakından gördüğünü ifade eden Çoşkun, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız geyik yavrusunu direkt muhtarlığa getirdiler. Köpekler kovalamış ama zarar verememişler. Hayvan çok korkmuş. Hemen durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğüne bildirdik. Yetkililer gelerek geyik yavrusunu alıp götürdüler. Gerekli bakımı yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak. Geyik yavrusunun durumunun iyi olmasına sevindik. Ben vatandaşlarıma duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum."

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hidayet Yılmaz Karaman Güncel Haberler

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