Bursa'da bir köpeği öldürüp diğerini de yaralayan adamın gerekçesi pes dedirtti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokak köpeğini pompalı tüfekle vurarak öldüren, başka köpeği de yaralayan Okan A., tarlada saklanırken yakalandı. Okan A.'nın, jandarmadaki ifadesinde, "Köpekler, tavuklarımı öldürüyorlardı. O yüzden ateş ettim" dediği öğrenildi.

Kırsal Deydinler Mahallesi'nde 13 Ocak'ta meydana gelen olayda Okan A., kovaladığı sokak köpeğini tüfekle vurdu. Köpek, yaralı halde kaçarken, Okan A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı.

TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Şüphelinin, beyaz renk köpeği öldürmeden dakikalar önce başka köpeği de ateş ederek yaraladığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; siyah köpeğin, aksayarak şüphelinin yanından geçip, kaçtığı görüldü. Sağ arka bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alınırken, jandarma da Okan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

"KÖPEKLER TAVUKLARIMI ÖLDÜRÜYOLARDI"

Olayın ardından evine gitmeyen Okan A.'yı arama çalışması başlatan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı mahalledeki tarlada saklanırken yakaladı. Okan A.'nın yapılan üst aramasında, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki ifadesinde, "Köpekler, tavuklarımı öldürüyorlardı. O yüzden ateş ettim" dediği öğrenilen Okan A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.