Köpeklerden kaçan Rabia'nın ölümüne neden olan sürücü 6 yıl hapis istemiyle hakim karşısında - Haberler

ISPARTA'da köpeklerden kaçarken yola çıkan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'ya (20) hafif ticari aracıyla çarparak ölümüne neden olan Ahmet Y.'nin 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Kazada kusurunun olmadığını savunan sanık Ahmet Y., 50 kilometre hızla giderken Rabia'nın yola fırladığını, çarpmamak için aracın direksiyonunu sola kırdığını söyledi.

Olay, 5 Mart'ta akşam saatlerinde, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. Yoldan geçen Ahmet Y.'nin kullandığı hafif ticari araç, Kallı'ya çarptı. Yaralanan Kallı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Kallı, buradaki müdahale sonrası yoğun bakıma alındı. Rabia Kallı, yoğun bakım servisindeki tedavisinin 7'nci gününde yaşam savaşını kaybetti.

Avukat Enes Özkan da "Ateş gerçekten düştüğü yeri yakıyor. Rabia kardeşimiz daha 20 yaşındaydı, belki ülkemiz için çok faydalı bir birey olacaktı. Bir diplomat olabilirdi, Cumhurbaşkanı olabilirdi siyasi olsun ya da olmasın ama 20 yaşında bir evlat yaşamını yitirdi. Bu da köpeklerin havlamasından kaynaklı. Tabi sadece sokak hayvanlarına yönelmek istemiyorum burada sanığın da süratinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz" dedi.