'Köpek' tartışmasında 3 kişinin öldürüldüğü sokakta can dostlarını beslediler

İZMİR'de Ali İhsan Kılıç'ın (62), köpek beslediği için kavga ettiği komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldürmesine tepki gösteren Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri, cinayetin işlendiği mahalledeki sokak köpeklerini besledi.

Olay, 10 Haziran günü saat 16.00 sıralarında, Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile Yahya Köşek, olaydan 5 gün önce kavga etti. Kavganın ardından Kılıç'a ait evin önünde karşılaşan ikili yine tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali İhsan Kılıç, çıkardığı tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Çağırılan sağlık görevlilerince ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ali İhsan Kılıç'ın suç aletiyle yakalanıp gözaltına alındığı olay, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Görüntülerde, Kılıç'ın elinde tabancayla 3 kişiyi vurduğu ve ailenin diğer üyelerinin ona engel olmak istediği anlar yer aldı.

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