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Köpek Kulübesine Sakladığı Uyuşturucuyu Satarken Yakalandı

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Adana'da S.Y., evinin bahçesindeki köpek kulübesine gizlediği 29 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis tarafından yakalandı. Mahkeme, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 lira para cezasına çarptırdı.

Adana'da evinin bahçesindeki köpek kulübesine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık S.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, 2 Eylül 2025'te Onur Mahallesi'ndeki ikametinin bahçesinde yer alan köpek kulübesine sakladığı 29,04 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, benzer suçlardan sabıkası olan S.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 lira adli para cezası verdiği S.Y'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA
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