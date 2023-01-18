Köpeği tüfekle vurarak telef eden kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kırsal mahallede bir köpeği tüfekle vurarak telef eden kişi yakalandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kırsal mahallede bir köpeği tüfekle vurarak telef eden kişi yakalandı. Deydinler Mahallesi'nde bir otomobilden elinde tüfekle inen kişi, sokaktaki köpeğe ateş ederek öldürdükten sonra uzaklaştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine mahalleye gelen jandarma ekipleri, sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden kimliği O.A. olarak tespit edilen bu kişi gözaltına alındı. Kayıtlarda, araçtan inen O.A'nın elinde tüfekle bir süre yürüdüğü, daha sonra uzaklaşmakta olan köpeğe ateş ettiği görülüyor. Kaynak: AA / Güncel İnegöl Bursa Güncel Haberler

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