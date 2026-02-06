Kamyonete bağlanarak sürüklenen köpek kurtarıldı

'CİDDİ İÇ KANAMA RİSKİ BULUNUYOR'

Köpeğin tedavisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sincan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sürüyor. Veteriner hekim Duygu Gizem Orhan, 7 aylık köpekte sürüklenmeye bağlı olarak ciddi bir iç kanama riski bulunduğunu, ayrıca kafa travması ve vücudunda yine sürüklenmeye bağlı enfekte yaraları ve yumuşak doku zedelenmeleri olduğunu söyledi. Ayrıca çene bölgesinde hasar olduğunu belirten Orhan, "İlk müdahalesini veteriner hekimlerimiz titizlikle yapmış bulunmakta ve uzman ekibimiz tarafından, tüm tedavi ve bakımı devam etmektedir. Gerekli antibiyotiklere başladık. Ağrı yönetimini düzenliyoruz. Çok travmatik bir şekilde geldi ama ona rağmen çok sevecen bir köpek. Biz onu çok sevdik. Umarım çok güzel bir yuvaya gider. Sokak hayvanlarının da bir can olduğunu, onların da bu dünyada yaşadığını unutmamak gerekiyor" diye konuştu.

SEREN SERENGİL SAHİPLENDİ

Öte yandan sunucu Seren Serengil, köpeği sahiplendi. Serengil, köpeğin sürüklenme videosunun sanal medyada yer aldığını söyleyerek, "Bu görüntüler çocuklara kötü örnek oluyor. Çocuklar televizyonda gördükleri, sosyal medyada gördükleri her şeyi taklit etmek istiyorlar. Köpeği sevme görüntüleri, köpeğe güzel muamele etme görüntüleri yayınlanmıyor. Mutlaka caydırıcı cezalar konulması gerekiyor. Yani Avrupa'yı örnek alıyorsak birçok konuda, Avrupa'da bunun cezası 5 yıldan başlıyor. Bu adamın şu anda hapse girmesi lazım. En az 5 yıl yatması lazım. Bakalım bizde ne olacak, göreceğiz. Ben tabii ki daha fazla dayanamadım. Onu sahipleniyorum. Bundan sonra güzel bir hayatı olacak. Ben ona bütün acılarını unutturacağım" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan köpeği kamyonetin arkasında sürükleyen sürücü S.E., emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.