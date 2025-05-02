Köpeğe Şiddet Uygulayan Şahıs Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Köpeğe Şiddet Uygulayan Şahıs Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bir köpek sahibinin elindeki bastonla hayvana defalarca vurması sonucu yakalanan Fahrettin D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde, köy kahvehanesinin kullanılmayan bölümünde yakaladığı köpeğe elindeki bastonuyla defalarca vuran Fahrettin D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fahrettin D., çıkarıldığı mahkemede yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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